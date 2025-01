SICUREZZA L’AQUILA: DAL PRIMO FEBBRAIO SERVIZIO VIGILANZA NEI PARCHI PUBBLICI

L’AQUILA – Il primo febbraio verrà riattivato il servizio di vigilanza, apertura e chiusura dei parchi cittadini nel comune dell’Aquila.

Lo annuncia, in una nota, l’assessore con delega alla Transizione ecologica e Sicurezza urbana, Fabrizio Taranta.

“Dopo la positiva esperienza maturata lo scorso anno abbiamo deciso di riconfermare l’iniziativa, implementandola”, spiega Taranta.

Infatti, oltre alle zone già interessate dal progetto lo scorso anno (Parco del Sole, l’area giochi di Viale Rendina, il Parco Unicef, l’area verde della Torretta – Via dei Ciocca, l’area verde di Via Svizzera, il Parco giochi del Castello, il Parco delle acque, il Parco Baden Powell, l’area verde di San Bernardino, Piazza Italia) è stata esteso il raggio d’azione delle attività che riguarderanno anche l’area giochi di Via Avezzano, il percorso fitness nel parco del Castello, l’area verde di piazza Simon Bolivar e l’area verde di San Sisto.

“Con questa operazione – commenta l’assessore – ci poniamo l’obiettivo di migliorare la qualità di vita nel territorio, ponendo cura ed attenzione sulle strutture e gli arredi urbani presenti nei parchi pubblici, incrementando i controlli per prevenire fenomeni di vandalismo e l’uso improprio delle attrezzature ludiche”.

“Si tratta di un segnale importante dell’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare la fruibilità degli spazi comunitari e la serenità di chi li frequenta nel tempo libero, tra cui moltissime famiglie con bambini e anziani. L’invito, per tutti, è quello di contribuire a salvaguardare il decoro, la pulizia e l’integrità delle aree che appartengono all’intera comunità”, conclude l’assessore.