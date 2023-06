SICUREZZA L’AQUILA, IANNI E COCOCCETTA: “PRESENTEREMO ORDINE DEL GIORNO”

L’AQUILA – “Quanto sottolineato ieri da Stefano Morelli, coordinatore comunale di Forza Italia, in merito al problema della sicurezza cittadina, non può che trovarci concordi. Il nostro plauso va alla Questura dell’Aquila che è riuscita con celerità a rintracciare ed arrestare l’uomo che ha picchiato e tentato di perpetrare violenza nei confronti di una nostra concittadina”.

Lo dichiarano in una nota Maria Luisi Ianni, capogruppo di Forza Italia, e Laura Cococcetta, capogruppo di L’Aquila Futura.

“Il problema si sta affrontato da diverse angolazioni, in primis quello della prevenzione. Mettendo in atto tutto quanto è in nostro potere, come già fatto per le attività di sensibilizzazione ai giovani e per la prevenzione del disagio giovanile. In tal senso il sindaco e l’Assessorato alle Politiche Sociali si sono attivati per sottoscrivere un protocollo con l’arma dei carabinieri e gli enti del terzo settore,che vorranno collaborare, per i ragazzi fragili e attenzionati dai servizi sociali al fine di favorirne l’inserimento in progetti ed iniziative sportive e sociali”.

“Occorre fare in modo di prevenire il verificarsi di questi episodi, attraverso misure di sostegno alla città e di partecipazione cittadina. È per questo che i gruppi consiliari di Forza Italia e L’Aquila Futura, dopo numerose sollecitazioni da parte dei concittadini, stanno predisponendo un Ordine del Giorno da sottoporre a Roberto Santangelo, presidente del Consiglio Comunale di L’Aquila, al fine di avviare tutte le azioni possibili a contrastare questo fenomeno di insicurezza percepita, al di là del numero dei reati in termini assoluti”.

“Siamo sicuri che il sindaco della città saprà farsi portatore di queste istanze verso tutti gli attori istituzionali coinvolti”, concludono.

