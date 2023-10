SICUREZZA L’AQUILA, LEGA: “CONTROLLI SU GESTIONE CASE FAMIGLIA”

L’AQUILA – “Gli amministratori della Lega aquilana, alla luce degli episodi di vandalismo e di violenza, di maleducazione e microdelinquenza, che il centro storico ha vissuto negli ultimi mesi per colpa di incontrollate bande di minorenni di origine nordafricana, ha tenuto da subito alta l’attenzione nelle sedi opportune riguardo la pericolosa dimensione che il fenomeno stava iniziando ad assumere, anzitutto attraverso la predisposizione di atti concreti quali la realizzazione della rete di videosorveglianza, l’aumento del numero dei Vigili Urbani e l’ampliamento delle aree in cui sarà possibile comminare il Daspo urbano”.

Così, in una nota, gli amministratori leghisti della città dell’Aquila che, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi in Prefettura, osservano: “Se è vero che il capoluogo d’Abruzzo in tutte le classifiche nazionali risulta essere una delle città più sicure d’Italia, è vero anche però che in alcune zone della città i fenomeni di microdelinquenza stanno progressivamente aumentando. E non possiamo ignorare che il minimo comune denominatore di questi ultimi sia l’origine extracomunitaria, in particolar modo nordafricana, nonché la minore età degli autori. Si parla infatti, in quasi tutti i casi segnalati, di minori non accompagnati ospitati in alcune case famiglia del territorio”.

“È per questo che nell’incontro del tavolo della sicurezza svoltosi in prefettura abbiamo voluto, per voce dei nostri assessori, sottolineare insieme al sindaco Pierluigi Biondi e al prefetto l’importanza di dare il via proprio a uno stretto controllo sulla gestione delle case famiglia che ospitano questi minori stranieri. Auguriamo quindi buon lavoro alle autorità competenti che siamo sicuri vigileranno attentamente, come fatto finora, affinché tutte le regole vengano rispettate in maniera più stringente all’interno di questi istituti. Per quanto di competenza dei nostri amministratori comunali, la Lega L’Aquila proseguirà con il lavoro all’interno dell’Amministrazione cittadina per impedire che il centro storico diventi il parco giochi di questi teppisti”, concludono.