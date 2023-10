SICUREZZA L’AQUILA: PERSICHETTI, “NESSUNA CRISI DI NERVI IN MAGGIORANZA”

L’AQUILA – “Nessuna crisi di nervi nella maggioranza, stiamo facendo il nostro lavoro e non ci sottrarremo a scelte forti. La III Commissione che si terrà lunedì prossimo, il 16 ottobre, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine, della prefettura e degli assessori competenti in materia di sicurezza e sociale.

Lo scrive in una nota Katia Persichetti, vicepresidente terza commissione Politiche sociali, culturali e formative e consigliere comunale di Fdi, nei giorni in cui si consuma lo scontro con Forza Italia nella maggioranza di centrodestra del sindaco Pierluigi Biondi

“La richiesta di questa commissione serve per capire il fenomeno della delinquenza giovanile che negli ultimi mesi si è acuita in città. Per questo, nella giornata di ieri, ho chiesto agli invitati a partecipare di fornirci dati relativi a numero e alla tipologia di reati, chi li commette e soprattutto se gli autori ospiti nelle case famiglia – prosegue Persichetti -. Una volta che avremo chiara la situazione non ci sottrarremo a scelte forti per reprimere il problema, le regole si rispettano in Italia e a L’Aquila. Contribuiremo ad offrire delle soluzioni, sempre nell’ottica delle competenze dell’amministrazione comunale, anche attraverso percorsi di inclusione per tutte le fasce giovanili”.

“Al netto delle sparate mediatiche dell’opposizione, specialmente in materia di immigrazione e delinquenza in cui è leader indiscussa in pressapochismo e inefficienza, la maggioranza è consapevole dell’entità del problema e della sicurezza reale della città. Forti di classifiche che ci pongono ai primi posti tra le città più sicure in Italia, oggi noi vogliamo debellare ogni forma di delinquenza odiosa che, se non attenzionata adeguatamente, può sfociare in fenomeni più pericolosi. Noi ci faremo trovare sempre presenti”, conclude.