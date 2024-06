SICUREZZA L’AQUILA: SI CONTRO CASAPOUND, “PROPONE SOLUZIONI BANALI. E COME MAI ESISTE ANCORA”

L’AQUILA – “Il comunicato di CasaPound sul tema sicurezza all’Aquila serve a chiarirci alcuni fatti che, in realtà, erano già del tutto evidenti. Il primo fatto è che CasaPound, come tutta la destra italiana, non ha una strategia per affrontare i fenomeni di violenza urbana, fa fatica a riconoscere che una delle principali cause scatenanti è il consumo di droga, ed in particolar modo della cocaina (chissà perché la destra è tanto attenta alle droghe leggere quanto distratta se si tratta di cocaina…), e propone soluzioni tanto banali quanto prive di significato come lo slogan ‘riprendiamoci le nostre strade’. Come? La destra amministra L’Aquila da sette anni ed è stata nei Governi del Paese circa diciassette anni negli ultimi trenta”: ad affermarlo in un comunicato sono Fabrizio Giustizieri e Pierluigi Iannarelli, di Sinistra Italiana L’Aquila.

“Il secondo fatto – proseguono – è che la destra non riesce a capire (eppure dopo tanti anni…) che il fenomeno migratorio è strutturale e non emergenziale e che le baggianate tipo il ‘blocco navale’ o i centri di permanenza in Albania (per 28 giorni, perché poi devi comunque far rientrare il migrante in Italia) non sono solo inutili ma anche ‘dannosi’, si pensi solo a quanto costa costruire e mantenere un centro di permanenza in uno Stato estero”.

“Il terzo fatto – continuano Giustizieri e Iannarelli – e di questi giorni dovrebbe essere particolarmente attenzionato, è che CasaPound esiste ancora e, visto che rilascia interviste, è ancora attiva. Basta una piccola ricerca su un qualsiasi motore per sapere che i militanti di CasaPound si autodefiniscono, senza alcuna remora o ambiguità come fanno altri, ‘fascisti’. Proprio nelle scorse ore il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha disconosciuto la cultura fascista all’interno del suo movimento politico ed allora ci chiediamo, e vorremmo chiederlo direttamente a Lei, la consigliera Claudia Pagliariccio disconosce la sua appartenenza a CasaPound, oppure, orgogliosamente, la rivendica? E nel secondo caso, per il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e la maggioranza consiliare, è tutto normale?”, concludono.