SICUREZZA: LEGA MOSCIANO, “GRAZIE A INTERVENTO CARDINALI MAGGIORE ATTENZIONE NOSTRO TERRITORIO”

MOSCIANO SANT’ANGELO – “Siamo estremamente fiduciosi nell’operato della Prefettura e di tutte le Autorità competenti riguardo la grave questione dei problemi di sicurezza sociale vissuti ultimamente nel territorio moscianese. Rassicurante l’azione svolta dalla consigliera regionale della Lega, Simona Cardinali, che prontamente si è adoperata per interloquire con l’Autorità competente”.

Così, in una nota, il gruppo della Lega di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) sulla delicata situazione che vivono le famiglie residenti nei pressi del centro di accoglienza Fattoria Cerreto e dintorni.

“Rimaniamo però sorpresi di come l’amministrazione comunale, finora, non abbia fornito rassicurazioni sufficienti ai cittadini che vivono situazioni di disagio e che di riflesso hanno interessato Cardinali – viene osservato – Il sindaco e la sua maggioranza hanno ignorato e lasciato cadere nel vuoto persino l’intervento di un consigliere di minoranza che ha avuto la sensibilità di attenzionare la problematica in consiglio comunale”.

La Lega Mosciano “ringrazia la Prefettura e la sua struttura per aver prestato ascolto e massima attenzione al caso. Su questa vicenda – concludono i leghisti – in considerazione del fatto che siamo difronte ad un tema con un forte impatto sul tessuto sociale a scapito di una civile e serena convivenza, la soglia di attenzione è e resta molto molto alta”.