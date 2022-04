SICUREZZA MONTAGNA IN ABRUZZO: CONFERENZA STAMPA LIRIS, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming, alle ore 14, dall’auditorium ‘Piervincenzo Gioia’, di Palazzo Silone, a L’Aquila, della conferenza stampa per la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna promossa dall’assessorato regionale allo sport e dalla FISI (Federazione italiana Sport invernali) dal titolo: “Io non ci casco. In montagna, usa la testa”. Saranno presenti l’assessore al Bilancio, aree interne e sport, Guido Quintino Liris, il presidente del comitato regionale abruzzese FISI, Angelo Ciminelli e il tecnico federale Luigi Faccia.