SICUREZZA NELLA MARSICA: CONFERMATO IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DOPO UN VERTICE IN PREFETTURA

L’AQUILA – 1357 persone controllate, 757 veicoli, 28 persone denunciate, 5 arrestate e 153 posti di controllo effettuati nell’ultima settimana. E’ questo il bilancio dei controlli compiuti ad Avezzano a seguito del rafforzamento dei servizi disposto dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, che questa mattina ha presieduto una riunione del Tavolo per la sicurezza di Avezzano e della Marsica, organismo costituito per il costante monitoraggio sulla situazione della sicurezza nell’area, allo scopo di proporre nuove strategie di intervento in risposta a specifiche esigenze.

All’incontro hanno preso parte il rappresentante del Commissariato di Polizia di Avezzano, i Comandanti delle Compagnie di Avezzano dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco del Comune di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con l’Assessore alla sicurezza urbana e polizia locale, Cinzia Basilico, e il Comandante della Polizia Municipale, Luca Montanari, e il Direttore Generale della Provincia, Paolo Collacciani.

All’esito della riunione è stato confermato il potenziamento dei servizi di controllo del territorio nell’area interessata, disposto a inizio mese, al fine di rafforzare la percezione di sicurezza nella comunità residente. Il Prefetto, infine, a seguito della brillante operazione con la quale gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto questa mattina in Campania uno dei presunti responsabili della rapina in una gioielleria di Avezzano, ha espresso la propria soddisfazione al Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo, per l’efficace opera compiuta con il prezioso coordinamento della Procura della Repubblica di Avezzano, alla quale il Prefetto estende il proprio ringraziamento, esprimendo altresì riconoscenza alle donne e agli uomini dell’Arma e contestualmente a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia di questo territorio per il loro quotidiano impegno e dedizione, testimoniato dall’efficace e tempestiva risposta a una rapina che ad Avezzano aveva creato allarme e preoccupazione nella cittadinanza.