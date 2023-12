SICUREZZA: NUOVO PERSONALE, 17 CARABINIERI PER CINQUE COMPAGNIE DELL’AQUILANO

L’AQUILA – Ben 17 giovani militari assegnati per il ripianamento di parte degli organici sull’intera provincia dell’Aquila: il personale neo-giunto, già addestrato nelle attività di controllo del territorio e gestione delle emergenze, andrà ad alimentare le stazioni carabinieri del territorio, che costituiscono un baluardo per la democrazia e la giustizia.

Tra le cinque compagnie destinatarie del personale, il rafforzamento maggiore è arrivato per i presidi alle dirette dipendenze della compagnia di Sulmona.

“Il territorio aquilano, anche quest’anno, oltre agli altri ingressi connessi ai trasferimenti interni che hanno riguardato i militari nei diversi ruoli, ha ottenuto un consistente aumento di 17 unità provenienti direttamente dai reparti d’istruzione”, si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri.

“Le forze messe a disposizione sono state attentamente ripartite dal comandante della legione carabinieri Abruzzo e Molise, generale Antonino Neosi. Il rafforzamento dei presidi territoriali, giunge anche all’esito delle strategie d’intervento concordate in seno del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, e volge a fronteggiare il malaffare, specie in danno delle fasce più vulnerabili della popolazione”.

“Questa mattina, dunque, il comandante provinciale, colonnello Nicola Mirante, nella sede della caserma, ha incontrato tutti i neo-giunti e ricordato loro l’importanza dell’agire di ciascun carabiniere, la cui missione è quella di saper ascoltare e rispondere a tutte le esigenze dei cittadini che si rivolgono agli appartenenti all’Arma. A tutti i giovani militari, che da oggi prendono servizio nell’ambito della provincia, un augurio di buon lavoro”, conclude la nota.