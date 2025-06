SICUREZZA OPERATORI AUTOSTRADALI: SDP E POLIZIA DI STATO INSIEME PER CAMPAGNA EUROPEA

L’AQUILA – Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, e Polizia di Stato insieme nella Campagna europea per la sicurezza degli operatori autostradali: una squadra di esperti sarà presente domattina presso l’Area di Servizio Civita Sud, sull’autostrada A24, per incontrare utenti e autotrasportatori nell’ambito della campagna promossa da ASECAP (Associazione europea degli operatori di infrastrutture stradali a pedaggio) e in Italia da AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie e Trafori) e per sensibilizzare sulla sicurezza degli operatori autostradali.

La società del gruppo industriale Toto Strada ha aderito alla terza edizione di “( S)he Works I Care. Insieme più sicuri”, campagna che mira a sensibilizzare con una serie di eventi l’opinione pubblica sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla protezione del personale operativo sulle autostrade.

Per l’occasione, domani, a partire dalle 9 fino ad ora di pranzo, presso l’Area di Servizio Civita Sud, ubicata sull’autostrada A24 tra le uscite di Vicovaro/Mandela e Carsoli/Oricola per chi proviene da Roma verso i capoluoghi abruzzesi, Sdp allestirà uno stand informativo dedicato.

Una squadra di operatori della Concessionaria e delle Società Parchi Global Services e InfraEngineering, a lavoro quotidiano sulle autostrade A24 e A25, sarà presente sul posto per distribuire materiali informativi e gilet rifrangenti e per illustrare agli utenti, dai privati ​​agli autotrasportatori, le regole fondamentali da seguire in autostrada ei comportamenti più corretti per salvaguardare la sicurezza di tutti, ad iniziare dagli operatori che lavorano sulle autostrade.

Al fianco degli operatori autostradali sarà presente anche la Polizia Stradale del Compartimento Abruzzo e Molise, presidio fondamentale per la legalità e la sicurezza sul tratto autostradale di competenza.

Gli operatori della Specialità della Polizia di Stato saranno a disposizione dei cittadini per dare utili consigli a tutti coloro che si mettono in viaggio per lavoro o per raggiungere i luoghi di vacanza.

Le donne e gli uomini in divisa che presidiano quotidianamente le strade e autostrade del Paese, forniranno ogni utile informazione sui flussi di traffico anche nella previsione dell’esodo estivo e sulle norme di comportamento da adottare durante la guida, in linea con le ultime modifiche del Codice della Strada, per viaggiare in sicurezza.

“Ogni giorno, anche negli orari notturni, uomini e donne lavorano per garantire la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture autostradali. Purtroppo, molti di loro sono ancora vittime di incidenti, anche mortali, a causa della disattenzione dei conducenti o del mancato rispetto delle norme di circolazione – si legge in una nota -. L’evento mira a consentire ai conducenti di autovetture e camion e ai pattugliatori di mettersi nei panni l’uno dell’altro, per promuovere l’empatia e la comprensione reciproca”.

Nel 2024, l’iniziativa ha riunito 17 paesi membri dell’ASECAP e ha coinvolto centinaia di partecipanti in tutta Europa.