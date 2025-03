SICUREZZA PERSONALE SANITARIO IN ABRUZZO: DEPOSITATA IN CONSIGLIO REGIONALE UNA PROPOSTA DI LEGGE

L’AQUILA – Depositata in Consiglio Regionale d’Abruzzo la proposta di legge “Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario”, un provvedimento fondamentale per prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni degli operatori del settore.

Francesco Taglieri, capogruppo M5S Abruzzo e primo firmatario della proposta, sottolinea l’urgenza di questo intervento normativo: “Ogni giorno medici, infermieri e operatori sociosanitari subiscono minacce, aggressioni verbali e fisiche nei pronto soccorso, negli ambulatori e nelle strutture sanitarie. Lavorano sotto pressione, con turni massacranti, spesso senza adeguati strumenti di tutela. Questa legge è una risposta concreta per garantire loro un ambiente di lavoro più sicuro e dignitoso.

” La proposta di legge prevede misure concrete, tra cui: – Formazione obbligatoria per il personale sanitario su tecniche di gestione del rischio e de-escalation; – Sistemi di segnalazione e monitoraggio degli episodi di violenza, con un’analisi periodica dei dati per individuare i fattori di rischio; – Piani di prevenzione nelle aziende sanitarie, integrati nei documenti di valutazione dei rischi; – Maggiore sicurezza nei pronto soccorso e nelle strutture a rischio, con l’installazione di pulsanti antipanico, videosorveglianza e il rafforzamento della collaborazione con le Forze dell’ordine; – Supporto psicologico e assistenza legale per il personale vittima di aggressioni.

“Non possiamo più restare a guardare mentre chi si prende cura della nostra salute rischia la propria incolumità. La violenza contro il personale sanitario è un problema serio, che richiede risposte immediate e concrete. Per questo chiediamo alla maggioranza di governo regionale di calendarizzare la proposta alla prima seduta utile della Commissione competente, così da avviare rapidamente l’iter legislativo” – conclude Francesco Taglieri.