SICUREZZA PERSONALE SANITARIO: TAGLIERI (M5S), “OK ALL’UNANIMITA’ A LEGGE, VITTORIA DI CIVILTA'”

L’AQUILA – “Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. Una norma attesa da tempo, che rappresenta un passo concreto per proteggere chi ogni giorno lavora in prima linea per garantire il diritto alla salute”.

Il primo firmatario, Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, commenta in una nota: “Questa è una vittoria di civiltà. Finalmente dotiamo il nostro sistema sanitario di strumenti reali per tutelare medici, infermieri e operatori, spesso costretti a lavorare in condizioni difficili e con un carico di stress enorme. Le aggressioni non sono più tollerabili: ora la legge va attuata senza perdere altro tempo.”

“Il provvedimento introduce misure concrete e immediatamente operative: formazione obbligatoria su prevenzione e gestione dei conflitti, installazione di videosorveglianza, pulsanti e maniglioni antipanico, protocolli con le forze dell’ordine per garantire presidi e interventi tempestivi, supporto psicologico e assistenza legale per il personale aggredito. Sono previsti anche un sistema di monitoraggio costante, relazioni periodiche al Consiglio regionale e incentivi per le strutture private che adegueranno i propri standard di sicurezza”.

“La legge risponde a un’esigenza urgente, troppo a lungo ignorata. Non possiamo più assistere in silenzio ad episodi come quello avvenuto al Pronto Soccorso di Lanciano. Proteggere chi cura è un dovere morale e istituzionale. La politica deve garantire ambienti di lavoro sicuri e dignitosi, al di là degli schieramenti – aggiunge Taglieri – Importante sottolineare che la legge è a costo zero per le casse regionali, grazie alla clausola di invarianza finanziaria. Un motivo in più per non perdere tempo: ogni giorno di ritardo può voler dire nuovi rischi per chi lavora negli ospedali”.