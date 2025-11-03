SICUREZZA PESCARA: MASCI, “DAL 2019 SITUAZIONE MIGLIORATA, CRITICITA’ MA CITTA’ A MISURA D’UOMO”

PESCARA – “La classifica pubblicata oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore sull’indice della criminalità colloca la provincia di Pescara al 31esimo posto. L’anno scorso eravamo in 36esima posizione, quest’anno siamo scesi, come provincia, e questo non ci piace. Però dobbiamo sottolineare che, rispetto al 2019, che è l’anno in cui ci siamo insediati, quando Pescara si collocava al 27esimo posto, la situazione è nettamente migliorata”.

Così, in una nota, il sindaco di Pescara Carlo Masci, che aggiunge: “Lo dico anche a beneficio di un’opposizione priva di memoria, che non perde occasione per attaccare l’amministrazione sul fronte Sicurezza, ma dimentica che, quando era al comando della città, i numeri erano nettamente peggiori rispetto a oggi. Fermo restando che la competenza su questo tema è tutto delle Forze dell’Ordine”.

“Questi dati, comunque, ci dicono una cosa – osserva il primo cittadino -, che la strada intrapresa in termini di gestione della sicurezza, da parte degli organi di Polizia competenti, comincia a dare i suoi frutti. Ma non dobbiamo fermarci, abbiamo la necessità di alzare ancora di più l’asticella del controlli, questo continuerò a dire al Tavolo della Sicurezza convocato dal Prefetto con cadenza settimanale. Anche ieri pomeriggio mi sono sentito con il Questore, abbiamo parlato proprio della necessità di maggiori attenzioni delle Forze dell’Ordine sul centro storico, per bloccare in maniera decisa episodi continui di microcriminalità e delinquenza, soprattutto tra i giovani”.

“Certo è che, come Pescara attrae tutti, sappiamo che in città gravitano 300mila persone al giorno, per lavoro, per studio, per divertimento, per acquisti, è inevitabilmente una meta attrattiva anche per coloro che pensano di commettere reati. Ma chi arriva a Pescara per delinquere sa che viene prontamente assicurato alla Giustizia. Il lavoro delle Forze dell’Ordine, infatti, è encomiabile: fronteggiare quotidianamente grandi flussi di persone non è semplice, ma ogni giorno leggiamo di operazioni efficaci, di duri colpi inferti allo spaccio e agli spacciatori. A tal proposito, sono certo che, grazie alle indagini condotte dalla Polizia, a breve saranno assicurati alla Giustizia anche gli autori dell’ultimo gesto criminale avvenuto in città, con i colpi a salve sparati in corso Manthonè”.

“È bene ricordare – aggiunge Masci – che nessuna grande città, come oramai è Pescara per i numeri di presenze che esprime, è priva di problemi, ma la differenza la fanno la presenza, la prevenzione e la collaborazione tra Istituzioni. Abbiamo più volte richiesto un potenziamento degli organici nelle caserme cittadine, parlandone anche con il capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Da questo punto di vista auspichiamo che la nostra richiesta, reiterata più volte, venga accolta nel più breve tempo possibile, perché la sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta. Perché, anche se i dati riguardano la Provincia, la città di Pescara è indubbiamente la più esposta su queste questioni. Non possiamo non sottolineare, però, che, nonostante alcuni episodi che destano forte preoccupazione per il ricorso alla violenza gratuita da parte di taluni soggetti, Pescara rimane in generale una città vivibile e a misura d’uomo, molto più sicura rispetto ad altre realtà italiane delle stesse dimensioni”.

“Questa Amministrazione, pur nei limiti delle proprie competenze — dal momento che, lo ripetiamo, la gestione dell’ordine pubblico spetta a Prefettura e Questura — si è messa subito al fianco delle Forze dell’Ordine, creando in città una rete di protezione di oltre 600 telecamere installate sul territorio, tutte a disposizione e sempre utilizzate dalle Forze dell’Ordine per il contrasto alla criminalità, oltre che con lo straordinario lavoro quotidiano della Polizia Locale, che presidia e vigila su ogni porzione della città, sia con propri servizi, sia in affiancamento alle Forze dell’Ordine”, conclude Masci.