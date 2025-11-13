SICUREZZA: PIU’ CONTROLLI A PESCARA VECCHIA, VERTICE IN PREFETTURA

PESCARA – Continuare il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze di polizia nelle aree della movida, in particolare nella zona del centro storico denominata ‘Pescara vecchia’.

È quanto deciso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta stamani.

Al vertice, presieduto dal viceprefetto vicario Marisa Amabile, hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine e della polizia locale e il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

La riunione era finalizzata ad esaminare la situazione dell’ordine pubblico nel capoluogo e le eventuali, ulteriori misure da adottare nell’ottica del miglioramento della qualità della vita urbana.

L’obiettivo del rafforzamento dei controlli a Pescara Vecchia, fa sapere la Prefettura in una nota, è quello di “prevenire e contrastare gli illeciti, ivi compreso l’abusivismo commerciale e, anche il possibile verificarsi di episodi di microcriminalità e vandalismo, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la quiete pubblica”.