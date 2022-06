SICUREZZA: QUESTORE DI PESCARA CHIUDE TRE BAR

PESCARA – Il Questore di Pescara, Luigi Liguori, ha disposto la chiusura di tre bar: due in provincia e uno a Pescara.

La Squadra Amministrativa della Questura ha avviato l’iter che ha portato ai provvedimenti di sospensione delle attività notificati nelle ultime ore.

In particolare, un bar è stato chiuso per sette giorni perché è risultato abituale ritrovo di soggetti pericolosi e pregiudicati e dove recentemente si sono verificati due furti. All’interno del locale inoltre era stato rintracciato e arrestato un uomo che poco prima si era reso responsabile di una rapina ai danni di una farmacia situata nelle vicinanze dello stesso bar.

Il secondo provvedimento di sospensione, sempre di sette giorni, ha riguardato un altro bar dove l’11 maggio scorso, a seguito di una lite, due persone erano rimaste ferite.

Il terzo provvedimento di sospensione (30 giorni), si è reso necessario per via di alcuni episodi accaduti all’interno e nei pressi del locale. In particolare, il 14 maggio scorso nel corso di una lite che aveva coinvolto alcuni avventori, un uomo era stato accoltellato.