SICUREZZA, SALVINI: “INTERVENTO FARMACOLOGICO PER STUPRATORI”

PIACENZA – “Poliziotti aggrediti in carcere, anziani aggrediti nel condominio, ragazze violentate: se uno violenta, aggredisce o stupra, al di là della rieducazione servirebbe un intervento farmacologico per impedirgli di stuprare per il resto dei suoi giorni”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando di sicurezza ai giardini Merluzzo di Piacenza, durante un comizio di campagna elettorale.

“Ogni reato è grave” ha aggiunto ma “quando uno mette le mani addosso ad una donna o ad un bambino diventa complicato parlare di recupero di questi soggetti”.

Così la Lega nel suo programma punta ad “assumere poliziotti e carabinieri” anche “per far sbarcare meno clandestini” che “pretendono la casa, il lavoro” e “soprattutto non hanno più paura di nessuna sanzione, perché sanno di essere impuniti”.