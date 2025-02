SICUREZZA SCUOLE: PROVINCIA DELL’AQUILA, “NESSUN ALLARME, DISPOSTE ANCHE ULTERIORI INDAGINI”

L’AQUILA – “Le vulnerabilità sismiche acquisite sugli istituti scolastici di nostra competenza non determinano situazioni di allarme o di non utilizzazione degli edifici stessi. In ogni caso, alla luce della delicatezza del tema, abbiamo disposto delle indagini suppletive per aumentare il dato di conoscenza delle strutture che ospitano i nostri ragazzi, al fine di ottenere una verifica di vulnerabilità che possa essere considerata più attendibile”.

È quanto dichiarato dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, nel corso della seduta straordinaria del Consiglio comunale dell’Aquila, che si è tenuto oggi pomeriggio nel capoluogo abruzzese in materia di sicurezza sismica degli edifici scolastici cittadini.

In Aula era presente anche l’ingegnere Alessia Fagnani, dirigente del settore Edilizia scolastica e pubblica della Provincia dell’Aquila, che ha fatto il punto sugli edifici scolastici provinciali.

Inoltre il presidente Caruso e l’ingegnere Fagnani hanno ricordato che “per effetto della programmazione di questa amministrazione provinciale, abbiamo ottenuto un fondo consistente di 50 milioni di euro da delibere Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) con cui daremo priorità proprio all’edilizia scolastica della Città dell’Aquila”.

Il presidente ha infine sottolineato che l’attenzione della Provincia sulle scuole è massima, ricordando solo alcuni degli interventi eseguiti: 2,6 milioni per lavori per la sicurezza antincendio per il Liceo scientifico e artistico “Bafile-Muzi”; 1,1 milioni di euro per lavori di adeguamento impianti elettrici e antincendio all’Istituto d’istruzione superiore “Colecchi”; 810 mila euro per i Licei annessi al Convitto nazionale “Cotugno” per nuovi impianti elettrici e antincendio; 4,4 milioni di euro per messa in sicurezza di elementi strutturali secondari, efficientamento energetico e installazione coibentazione sulle coperture dell’Istituto d’istruzione superiore “D’Aosta”.