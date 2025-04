SICUREZZA SISMICA SEDE DELLA REGIONE A PESCARA: TERMINATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO

PESCARA- Concluso l’intervento ingegneristico di adeguamento sismico che ha interessato l’edificio istituzionale di Piazza Unione a Pescara dove ha sede il Consiglio Regionale d’Abruzzo. E’ stato il presidente, Lorenzo Sospiri, in conferenza stampa, a spiegare come: “Questo edificio è stato traslato di 25 centimetri dalla sua sede originaria e distaccato di 35 centimetri dal palazzo adiacente perché è stato sollevato e messo su dissuasori sismici che lo rendono un edificio sismicamente al riparo al 100%. Questo comporta che è l’edificio pubblico più sicuro di Pescara e per questo sarà attenzionato dalla Protezione Civile, che raddoppierà le strutture che ha qui con le sue antenne e, in caso di malaugurata esigenza emergenziale, diventerà l’edificio di riferimento”.

“In più possiamo annunciare – ha proseguito il presidente del Consiglio d’Abruzzo – che l’auditorium De Cecco, inutilizzabile perché mancava appunto la sicurezza pubblica, da oggi sarà oggetto prima di una progettazione poi di lavori che lo restituiranno, con i suoi 400 posti, alla sua naturale destinazione”.

Il progettista Riccardo Vetturini ha spiegato che “è stata utilizzata la tecnica dell’isolamento sismico e sono stati utilizzati dispositivi che avevano alla loro base delle cosiddette slitte. Successivamente, con la tecnica impiegata per il varo di viadotti e ponti, sono stati utilizzati dei macchinetti idraulici per spingere questo edificio di oltre 35 centimetri e collocarlo, di fatto, in una nuova posizione, realizzando un giunto per separarlo dall’edificio di fianco. Quindi ora l’edificio è isolato alla base e anche dagli edifici circostanti. Bisogna dire che, ante operam, l’edificio era particolarmente vulnerabile con uno studio dell’Enea che aveva misurato la sicurezza sismica di poco superiore al 40% e che richiedeva dunque lavori per incrementare la sicurezza sismica fino al 100%”.