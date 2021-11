SICUREZZA, SOTTOSEGRETARIO MOLTENI A PESCARA E FAGNANO ALTO: “PREVENZIONE ANCHE NEI PICCOLI CENTRI”

L’AQUILA – “È stato un onore incontrare il sindaco e la sua giunta e prendere visione del progetto integrato di videosorveglianza, un modello di sviluppo della sicurezza partecipata improntato a garantire un miglior controllo del territorio e una migliore prevenzione dei crimini. Un ottimo lavoro per la comunità locale”.

Così il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, Lega, partecipando nel pomeriggio ad un evento a Fagnano Alto, comune di circa 400 abitanti in provincia dell’Aquila.

Nel centro a una ventina di chilometri dal capoluogo regionale, il sindaco, Francesco D’Amore, ha presentato un sistema integrato di videosorveglianza “in grado di effettuare una lettura automatica di targhe e di contesto”.

Il sottosegretario ha più volte ribadito che questi interventi non escludono il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine, ma che anzi sono di nevralgica importanza per garantire la sicurezza sul territorio.

Molteni è stato accompagnato tra gli altri dal coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo, dal vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, dal coordinatore provinciale dell’Aquila, Tiziano Genovesi e dal capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco.

In mattinata è stato a Pescara per inaugurare la ControIRoom dotata di 332 telecamere che assicurano una capillarità e velocità di individuazione.

“La giornata di oggi rappresenta in pieno la nostra posizione e le nostre idee sulla sicurezza, tema fondamentale per la Lega – spiega D’Eramo – Nella campagna elettorale per le regionali avevano promesso che il nostro impegno sarebbe stato teso a migliorare la qualità della vita e quindi anche la sicurezza nei piccoli centri dell’Abruzzo interno. È una battaglia sociale, di civiltà che va anche nella direzione di contrastare lo spopolamento, nel Pnrr punteremo a dotare di infrastrutture e collegamenti le zone interne e montane”.

All’evento sono intervenuti anche il neo vice coordinatore nazionale dei giovani, Francesco De Santis, consigliere comunale e provinciale dell’Aquila, e il sindaco di San Pio delle Camere, Pio Feneziani.