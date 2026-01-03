SICUREZZA STRADALE ALL’AQUILA: APPROVATO DALLA GIUNTA IL PIANO COMUNALE

L'AQUILA - La Giunta comunale dell'Aquila ha approvato il Piano comunale per la sicurezza stradale (PCSS), redatto in coerenza con gli indirizzi dell'omonimo Piano nazionale.

Il Piano rappresenta uno strumento strategico, fondato sull'analisi dei dati relativi all'incidentalità stradale nel periodo 2010–2023, con un livello di dettaglio particolarmente significativo per gli anni 2020–2023, grazie alla disponibilità di dati georeferenziati. L'elaborazione ha permesso di individuare le tratte viarie a maggiore criticità e, laddove siano emerse cause ricorrenti legate alla configurazione infrastrutturale delle strade, di definire interventi di breve e medio periodo finalizzati a ridurre il numero e la gravità degli incidenti.

Il documento, comprensivo delle schede degli interventi previsti, è consultabile nella sezione dedicata del sito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) dell'Aquila, all'indirizzo: www.pumslaquila.it/pcss.

Il Piano è inoltre corredato da strumenti operativi a supporto della polizia locale per il monitoraggio costante dell'incidentalità e promuove la diffusione di una cultura della sicurezza stradale attraverso attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione. In questo contesto, l'Amministrazione comunale ha già avviato iniziative di carattere istituzionale e formativo rivolte alla cittadinanza e al mondo scolastico, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sui comportamenti corretti da tenere sulla strada.

"Il Piano comunale per la sicurezza stradale – dichiarano congiuntamente il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore alla Mobilità, Paola Giuliani – è uno strumento fondamentale per programmare interventi mirati e basati su dati oggettivi, migliorando la sicurezza delle nostre strade. Accanto agli interventi infrastrutturali, resta però centrale il ruolo dei comportamenti individuali: il rispetto delle regole e la prudenza alla guida sono condizioni indispensabili per ridurre il numero degli incidenti e tutelare la sicurezza di tutti".

L'Amministrazione comunale rinnova infine l'invito alla cittadinanza a mantenere sempre la massima attenzione e responsabilità alla guida: la sicurezza stradale è un obiettivo condiviso che riguarda l'intera comunità.