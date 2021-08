SICUREZZA STRADALE ATRI, SISTEMATA ROTONDA TEMPORANEA ALL’INCROCIO TRA LA SS553 E VIALE RISORGIMENTO

ATRI. Questa mattina (23 agosto 2021) l’Anas in collaborazione con il Comune di Atri ha sistemato una rotonda temporanea, nell’incrocio della SS553 e Viale Risorgimento, in attesa di realizzare quella definitiva prevista nel mese di ottobre 2021. Si tratta di un’opera molto attesa per la sicurezza che riuscirà a garantire a quel tratto di strada, che è caratterizzato da uno svincolo molto trafficato, essendo anche la via che conduce all’Ospedale di Atri.

“Desidero ringraziare i dirigenti dell’ANAS, in particolare gli ingegneri Antonio Marasco e Davide Ricci, – dichiara il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti – per aver compreso questa esigenza e essersi adoperati, in sinergia con gli uffici comunali, per realizzare questa rotonda. Questo risultato è il frutto di una interlocuzione tra il nostro ente e la società ANAS, che da sempre è garanzia di qualità e grande impegno per la sicurezza, finalizzato a scongiurare incidenti in quel tratto che è un punto nevralgico della nostra città. La rotonda sistemata oggi è ovviamente temporanea, ma propedeutica ai lavori che a breve verranno realizzati”.