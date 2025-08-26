SICUREZZA STRADALE L’AQUILA: CUCCHIARELLA, “DOPO TASK FORCE ANCHE TAVOLO COORDINAMENTO”

L’AQUILA – “In aggiunta alla task force di recente costituzione composta dai dirigenti e dai tecnici del Comune dell’Aquila, la creazione di questo Tavolo mira a contribuire alla risoluzione dei problemi legati alla sicurezza degli utenti della strada sulla rete viaria comunale”.

Così, in una nota, l’assessore al Comune dell’Aquila con delega alla Sicurezza stradale e Polizia Municipale, Laura Cucchiarella, che annuncia come, con la delibera n°388, votata nell’ultima seduta di Giunta comunale, “si va verso l’istituzione di un Tavolo di Coordinamento e Programmazione sulla sicurezza stradale”.

“Recentemente l’argomento della sicurezza stradale è stato, purtroppo, al centro delle cronache locali, soprattutto in seguito agli incidenti che si sono verificati lungo le arterie principali della città – dice Cucchiarella – L’intento è quello di approfondire le segnalazioni che arrivano non solo all’attenzione degli uffici comunali, ma anche quelle che vengono rappresentate al Consiglio comunale, per cercare soluzioni tecnicamente compatibili con le norme del Codice della Strada alle criticità rilevate”.

“Il Tavolo sarà presieduto dall’assessore alla sicurezza stradale che ne coordinerà le attività e la convocazione, e composto dagli assessori alla Viabilità, alla Mobilità e alla Polizia Municipale, nonché dai rispettivi dirigenti e tecnici. Uniti ad essi saranno parte del tavolo anche due consiglieri comunali di maggioranza e due di opposizione.”

“Il Tavolo di Coordinamento e Programmazione potrà essere integrato con dirigenti/rappresentanti di Enti, Amministrazioni e Società quali ANAS, Provincia, Ama e tutti i soggetti interessati, per affrontare al meglio gli argomenti oggetto di discussione nel Tavolo stesso. Intendiamo, dunque, fornire risposte certe alla domanda di sicurezza che la cittadinanza pone all’Amministrazione, garantendo l’attenzione che l’argomento merita”, conclude.