SICUREZZA SUL LAVORO: ACCORDO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI TRA INAIL E REGIONE ABRUZZO

L’AQUILA –Il direttore generale dell’Inail Marcello Fiori all’Aquila per siglare un accordo operativo con la Regione Abruzzo. Obiettivo di questo, che è stato il terzo appuntamento in Abruzzo nell’ambito di “Inail insieme”, è stato consolidare gli impegni assunti con la Regione per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro e prevenire le malattie professionali e gli infortuni.

Come si spiega in una nota, l’accordo operativo siglato il 25 marzo con il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presso Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, vedrà impegnata la struttura regionale dell’Inail per la concreta attuazione del Programma “Workplace health promotion– WHP Abruzzo”. La rete dei luoghi di lavoro che promuovono salute”.

Il progetto si inserisce nel contesto del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025 e mira a promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la diffusione di informazioni e la promozione di corretti stili di vita.

“L’Accordo prevede la costituzione – attraverso l’iscrizione su una piattaforma web dedicata sul sito della Regione Abruzzo – di una rete regionale di aziende private e pubbliche, che si impegnano a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, il benessere organizzativo aziendale e corretti stili di vita tra i lavoratori. L’obiettivo è creare un ambiente lavorativo sano e sicuro, in cui la salute diventi una priorità condivisa da tutti gli attori coinvolti”.

In Abruzzo, come spiega l’Inail, le denunce di infortunio sul lavoro relative al periodo gennaio-dicembre 2024 sono state 11.822, in calo del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 (12.111 casi). La diminuzione degli infortuni è sintesi del decremento degli infortuni in occasione di lavoro (-3,5%) e dell’aumento di quelli in itinere (4,6%). Gli infortuni sul lavoro mortali denunciati nel periodo gennaio-dicembre 2024 sono stati 23, in diminuzione del 36,1% dal 2023 (36 decessi). Il calo ha interessato gli eventi in occasione di lavoro che sono passati dai 31 casi del 2023 ai 17 del 2024, mentre le morti in itinere sono aumentate di un caso passando dai 5 decessi del 2023 ai 6 del 2024. In aumento le malattie professionali denunciate che nel periodo gennaio-dicembre 2024 sono state 7.334, il 40,2% in più dal 2023 (5.231).

“La collaborazione tra la struttura territoriale Inail e la Regione è fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza sul lavoro”.

“Daremo concreto sostegno alle aziende che promuovono la salute e la sicurezza sul lavoro”, ha sottolineato il direttore regionale Inail Abruzzo Nicola Negri, “mettendo a disposizione specifiche metodologie gestionali e valutative dei rischi aziendali, riguardanti anche il benessere organizzativo dei lavoratori”.

“Con la firma di questo protocollo – rileva Marsilio – rafforziamo l’impegno della Regione Abruzzo nella promozione della salute come valore trasversale, che coinvolge tutti gli ambiti della vita quotidiana, a partire dai luoghi di lavoro. Investire sulla prevenzione e sul benessere dei lavoratori significa costruire una società più sana, produttiva e consapevole. Ringrazio l’Inail per la proficua collaborazione, e auspico che sempre più realtà del nostro territorio aderiscano a questa rete virtuosa, contribuendo a fare dell’Abruzzo una regione che promuove salute e qualità della vita, anche attraverso il lavoro.”