SICUREZZA SUL LAVORO: IN ARRIVO NUOVE NORME CON DECRETO LEGGE

ROMA – In arrivo un decreto legge con ulteriori misure sulla salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di aumentare la capacità di prevenire gli infortuni, migliorare l’efficacia dei controlli, rafforzare la formazione e attivare iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza.

Sul testo, a cui sta lavorando il ministero guidato da Marina Calderone, continua il confronto con i sindacati e le imprese e, a quanto si apprende, i tempi dovrebbero essere stretti.

Per migliorare l’efficacia dei controlli, il decreto punta anche ad utilizzare le informazioni già presenti sulle piattaforme come Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).