SICUREZZA SUL LAVORO, QUARESIMALE: “NECESSARIO PROTOCOLLO PROCEDURE VIGILANZA”

PESCARA – “Abbiamo posto le basi per la costituzione di un tavolo interistituzionale per la verifica delle procedure di vigilanza per garantire la sicurezza sul lavoro”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, al termine della riunione del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro.

“Si tratta di un passo importante perché il tavolo, una volta che si è perfezionato, produrrà un documento specifico e dettagliato delle procedure che dovranno essere adottate per garantire la sicurezza sul posto di lavoro. È importante in questa fase – ha aggiunto Quaresimale – l’apporto tecnico e professionale di tutti i soggetti deputati a garantire la sicurezza sul posto di lavoro in modo da generare buone prassi alle quali le imprese dovranno adeguarsi”.

“La sicurezza sul posto di lavoro rimane una delle priorità di questa amministrazione regionale e la realizzazione di un disciplinare rigoroso deve essere un impegno inderogabile”.