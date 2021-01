SICUREZZA, ZENNARO A MINISTRO INTERNO: “ISTITUIRE DISTRETTO DI POLIZIA A MARTINSICURO”

ROMA – Alla Ministra Lamorgese la richiesta del deputato Antonio Zennaro (Lega) che ha presentato, insieme ai colleghi deputati Bellachioma e D’Eramo, un’interrogazione al Governo per sostenere l’istituzione di una stazione della Polizia di Stato nel Comune di Martinsicuro.

“L’andamento dei reati nell’area urbana di Martinsicuro e dei comuni limitrofi risente dell’assenza di un presidio di sicurezza come quello della Polizia, un’esigenza sollevata dalla stessa cittadinanza che ha avviato recentemente una petizione on line di raccolta firme per chiedere un commissariato” – dichiara Zennaro e continua – “Il Governo, attraverso un prossimo intervento normativo o amministrativo, può intervenire per dare il via ad un distretto di Polizia che darebbe una risposta più efficace alla criminalità presente sul territorio, garantendo una maggiore sicurezza pubblica, i furti si sono intensificati e occorre potenziare il controllo, se si considera anche che sulle forze di stato si concentra la mole di lavoro necessaria alla vigilanza sul rispetto delle normative anti covid che riguardano gli spostamenti”.

