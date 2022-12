A24-A25: SIGISMONDI (FDI), “DALLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI NESSUN AUMENTO DEI PEDAGGI”

L’AQUILA – “Sicurezza, snellimento processi amministrativi, economicità, trasversalità e condivisione dei percorsi con i territori per rilancio economico. Nessun rincaro dei pedaggi, riduzione dei pedaggi autostradali dell’ A24 e A25, manutenzione per la sicurezza stradale e fondi per i piccoli Comuni. Sono i punti emersi dalla Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato, ancora in corso di svolgimento”.

Lo rende noto il senatore abruzzese, Etelwardo Sigismondi che, durante la seduta, nell’evidenziare al ministro Salvini l’importanza strategica delle infrastrutture italiane ha posto l’accento sulle necessità abruzzesi, a partire “dal tratto ferroviario Pescara-Roma, sul raddoppio dell’A14, sulle problematiche dell’A24 e A25 e sulla strada statale Trignina per rendere sicuro e veloce il collegamento tra l’Abruzzo e la Campania”.

“Sicurezza, snellimento dei processi amministrativi, economicità, trasversalità e condivisione dei percorsi con i territori – ha rimarcato Sigismondi – sono le tematiche di fondamentale importanza su cui lavorare con serietà e concretezza per un vero rilancio economico dell’Italia. A proposito di condivisione dei percorsi, la prossima settimana se ne discuterà a Roma con sindaci abruzzesi. Finalmente – ha concluso il senatore -con il Governo Meloni il tema delle infrastrutture torna a essere centrale.”.