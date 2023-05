SIGISMONDI IN COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA: LE CONGRATUTAZIONI DI MARSILIO E BIONDI

L’AQUILA – “Le nostre vive congratulazioni al senatore Etelwardo Sigismondi, che il prossimo 23 maggio, giorno in cui ricorre l’anniversario della strage di Capaci, assumerà ufficialmente la sua funzione di componente della Commissione parlamentare Antimafia, allorquando sarà significativamente costituita”, così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco della Città dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’indomani della notizia sulla nomina del senatore abruzzese.”La comunità regionale, così come la città dell’Aquila, che proprio in questo 2023 ha assunto la responsabilità della 31esima edizione del Premio Borsellino, avrà in Sigismondi un interlocutore autorevole. In una Nazione che ha sofferto la stretta e la violenza delle mafie, sulle persone e sulle istituzioni, Sigismondi rappresenta garanzia e rettitudine.

A lui, e ai suoi colleghi chiamati al compito di inchiesta e contrasto ai fenomeni della malavita organizzata, i nostri auguri di buon lavoro”, concludono Marsilio e Biondi.