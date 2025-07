SIGNORI SI PARTE: L’ABRUZZO PROTAGONISTA SU LA7 CON LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

ROMA – L’Abruzzo raccontato attraverso un itinerario affascinante a bordo di treni storici lungo una delle tratte ferroviarie più suggestive del Paese: la Transiberiana d’Italia.

Domenica 20 luglio, alle ore 11:45, su LA7 andrà in onda la quarta puntata di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma televisivo realizzato dalla società di produzione cinematografica e televisiva DirAmare, in collaborazione con Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A condurre il viaggio, la giornalista Stefania Capobianco, affiancata dalla partecipazione straordinaria dell’ingegnere Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani.

Il percorso prende avvio da Sulmona, città natale del poeta latino Publio Ovidio Nasone, culla di cultura e tradizioni antichissime, rinomata per l’artigianato, i celebri confetti e l’impronta classica che ancora oggi si respira tra le sue piazze e i suoi vicoli storici. Da qui, il treno prosegue verso Cansano, dove sorgono i resti dell’antico insediamento romano di Ocriticum, oggi area archeologica di grande rilievo nel cuore del Parco Nazionale della Maiella.

Il treno attraversa paesaggi montani di rara bellezza, fermandosi a Campo di Giove, località appenninica che rappresenta una storica destinazione del turismo montano, per poi raggiungere Pescocostanzo, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, scrigno di arte, architettura e tradizioni secolari.

Il viaggio prosegue con una sosta immersiva nel cuore verde della regione: il Bosco di Sant’Antonio, antica riserva naturale situata nel Parco della Maiella e riconosciuta come sito di interesse comunitario. Un luogo di straordinaria bellezza e valore ecologico, dove querce monumentali, aceri e faggi secolari formano una vera e propria cattedrale naturale, simbolo dell’equilibrio profondo tra uomo e ambiente.

La puntata si conclude a Castel di Sangro, elegante cittadina incastonata tra le montagne abruzzesi, dove storia, paesaggio, cultura e tradizione gastronomica convivono in un equilibrio autentico e armonioso. Qui, spazio anche all’eccellenza culinaria locale, tra sapori tipici e accoglienza sincera.

Partner della puntata è Salcef Group, impresa abruzzese di respiro internazionale, leader nel settore delle infrastrutture ferroviarie, che coniuga innovazione e radici territoriali, portando l’eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo.

A impreziosire la narrazione, la colonna sonora del programma: “La lontananza” di Domenico Modugno, scritta insieme a Enrica Bonaccorti, un brano iconico capace di evocare il senso del viaggio e il legame profondo con le proprie radici.

Questa quarta tappa di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia” si configura come un suggestivo ritratto dell’Abruzzo, terra forte, gentile e generosa, un’esperienza televisiva di grande intensità narrativa e visiva, che invita il pubblico a riscoprire il valore della lentezza, della bellezza e della tradizione italiana.