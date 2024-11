SILONE RACCONTA L’ABRUZZO IN UNA GUIDA TURISTICA DEL 1963: SABATO A GAGLIANO LETTURE E DIBATTITO

L’AQUILA – “La terra e la gente”, ovvero un raro testo commissionato al grande scrittore di Pescina Ignazio Silone dalla Bln nel 1963, per una sorta di guida turistica, e in cui l’Abruzzo è descritto non solo nel paesaggio, ma soprattutto attraverso l’anima delle persone incontrate in un lungo viaggio, dalla montagna al mare, In un periodo di passaggio dalla ruralità al tentativo di modernità.

Sarà questo l’oggetto dell’incontro di sabato 23 novembre alle 17 presso l’ex asilo di Gagliano Aterno, in provincia dell’Aquila,

Partecipano alla presentazione e dibattito Vincenzo Goffredo, Raffaele Spadano, Benedetta Morucci, Nunzio Marcelli e Paolo Cifolelli. Le letture dei brani di Silone saranno a cura di Maria Anolfo.

L’iniziativa è promosso da Simon Tanner libri d’occasione, Montagne in movimento, Donne rurali La porta dei Parchi, Mirror, La stanzetta – Radio Antiche rue, e dall’amministrazione comunale di Gagliano Aterno.

A seguire, dalle ore 20 cena tradizionale contadina. È gradita la prenotazione al 329 49 43 351.