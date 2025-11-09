SILVESTRO’S PAGANICA BASKET: AL VIA STAGIONE 2025-2026, “NUOVE AMBIZIONI, GRUPPO ANCORA PIU’ SOLIDO”

L’AQUILA – Dopo un primo anno straordinario, culminato con la vittoria della regular season al debutto assoluto nel campionato di Seconda Divisione Abruzzo, il Silvestro’s Paganica Basket è pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo per affrontare la stagione 2025/2026.

La società, nata solo dodici mesi fa – viene ricordato in una nota -, ha saputo distinguersi per organizzazione, spirito di squadra e passione, conquistando il rispetto e l’attenzione del movimento cestistico regionale.

Quest’anno il roster si presenta rinforzato da nuovi innesti, che andranno ad arricchire un gruppo già compatto e determinato a confermarsi protagonista.

Il lavoro in palestra prosegue con la consueta dedizione, sotto la guida dello staff societario e tecnico, che continua a portare avanti il progetto con coesione, impegno e la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno.

Un percorso che punta non solo ai risultati sportivi, ma anche alla crescita dei giocatori e alla promozione del basket sul territorio di Paganica e dell’Aquila.

“Siamo orgogliosi di quanto costruito in così poco tempo – dichiara il presidente Andrea Ventruto – La scorsa stagione ha dimostrato che il progetto Silvestro’s Paganica Basket ha basi solide e grande potenziale. Quest’anno vogliamo continuare a crescere, mantenendo vivo l’entusiasmo e la passione che ci hanno sempre contraddistinto”.

L’esordio stagionale è in programma con un derby ad alta intensità per domenica 9 novembre, in casa della G.S. alle ore 18:30, in quella che sarà la prima occasione per testare il nuovo gruppo, pronto a dare il massimo fin dalla prima palla a due.

Il Silvestro’s Paganica Basket invita tutti i tifosi, gli amici e gli appassionati a sostenere la squadra anche in questa nuova avventura, pronti a vivere insieme un’altra entusiasmante stagione di basket.