SILVI – Momenti di apprensione a Silvi (Teramo) dove, intorno alle 13, un bambino di 4 anni è caduto dal primo piano di un condominio in via Fratelli Bandiera.

Il piccolo, immediatamente soccorso da alcuni vicini, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Pescara.

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute ma il bambino, ricoverato in Pediatria, non sarebbe in pericolo di morte.

Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

Indagini in corso da parte die militari della stazione Silvi e Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova.