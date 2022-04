SILVI: D’ERAMO E COSTANTINI, “SINDACO SCORDELLA INCARNA IL BUON GOVERNO LEGA”

‘ERAMO E COSTANTINI (LEGA): SILVI, IL SINDACO SCORDELLA INCARNA IL BUON GOVERNO LEGA

“Sono contento di trovare un comune ottimamente gestito, con un Sindaco della Lega capace come Andrea Scordella” è il primo commento del segretario regionale l’On Luigi D’Eramo che commenta così l’incontro avvenuto a Silvi (TE), assieme al coordinatore provinciale teramano Jwan Costantini, e prosegue: “giro tutto l’Abruzzo, e con una punta d’orgoglio posso affermare, senza essere smentito, che le amministrazioni guidate dal centrodestra sono amministrazioni del fare” e aggiunge: “il Sindaco Scordella, primo sindaco della Lega, appena insediato ha trovato un Comune che non aveva progetti di lunga visione, adesso invece la città ha cambiato volto” e conclude: “mi complimento con Lui, la sua Giunta e il consiglio comunale”.

Il coordinatore provinciale Jwan Costantini ha commentato così: “il comune di Silvi è stata la prima vera vittoria della Lega, con Andrea che ha saputo interpretare al meglio il buon governo della Lega” e prosegue: “rimediando agli errori del passato della sinistra, senza mai perdere la visione del futuro” e continua: “nonostante i momenti difficili dal trovare un bilancio in disavanzo alle problematiche dell’A14, dai problemi pandemici ad una crisi economica, si vede l’ottimo lavoro svolto da questa giunta di centrodestra” e conclude: “Oggi Silvi è una città attrattiva e dinamica, e sono certo che Scordella nei prossimi 5 anni porterà Silvi definitivamente allo status delle città più importanti ed influenti d’Abruzzo”