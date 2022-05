SILVI: DOLORE E SCONCERTO PER MORTE IN INCIDENTE IN SCOOTER DI MILO VALLESCURA, STORICO ALBERGATORE

MONTESILVANO – Dolore e grande tristezza per la tragica morte di ieri pomeriggio sul lungomare di Montesilvano di Milo Vallescura 55 anni, noto e stimato albergatore di Silvi, in provincia di Teramo, titolare dello storico hotel Miramare, una delle prime città fondate dal padre Marino Vallescura.

Emiliano Vallescura lascia la moglie e tre figli, Alessandro, Andrea e Aurora

Era alla guida di uno scooter si è schiantato contro una Fiat Punto deceduto in serata all’ospedale di Pescara, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico-addominale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate.

Stando a una prima ricostruzione, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell’automobile.

Una tragica notizia che arriva dopo l’incidente mortale di ieri mattina nella zona industriale di Atessa (Chieti), tra via Genova e via Italia, in cui ha perso la vita una donna di 57 anni, residente a Civitaluparella. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche la figlia di 36 anni elitrasportata dal 118 e ricoverata all’ospedale di Pescara.