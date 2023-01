SILVI: FORZA ITALIA SOSTIENE RICANDIDATURA SINDACO SCORDELLA, “BUON LAVORO IN ASSOLUTA ARMONIA”

SILVI – “Il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo Nazario Pagano, presidente della Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera, in accordo con il commissario provinciale Gabriele Astolfi e il delegato comunale di Silvi Annapaola Mazzone sostengono senza esitazione la ricandidatura a sindaco per le prossime amministrative di Andrea Scordella”.

È quanto si legge in una nota degli azzurri: “Forza Italia ritiene, infatti, che il primo cittadino uscente abbia fatto un buon lavoro procedendo in assoluta armonia con l’intero gruppo comunale di Fi, sia di Giunta che di Consiglio”.

Per questi motivi, conclude la nota, “il sostegno e la fiducia sono pieni e condivisi e l’auspicio è che si possa migliorare questo trend posivito per il bene della comunità di Silvi e della coalizione di centrodestra”.