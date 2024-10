SILVI – Il bimbo di 4 anni caduto ieri dal balcone di una palazzina a due piani nel centro di Silvi. nonostante i traumi al viso e alla testa, è cosciente e vigile. Dopo le prime cure sul posto, gli operatori sanitari ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Pescara.

Qui il bambino è stato sottoposto a controlli destinati a scongiurare la presenza di ulteriori traumi. Il bimbo è stato ricoverato nel reparto di pediatria, in prognosi riservata, dove continua a essere tenuto sotto controllo. Nel frattempo i carabinieri hanno sentito i suoi genitori per ricostruire cause e dinamica dell’incidente e posto sotto sequestro il luogo dell’incidente. sempre vigile il piccolo di 4 anni caduto dal balcone.

Il bambino, stando ad una prima ricostruzione dell’episodio ancora al vaglio dei carabinieri incaricati delle indagini dal pm Laura Colica, si sarebbe sporto dalla ringhiera mentre giocava finendo nel vuoto. Il balcone da cui è caduto si trova al primo piano dell’immobile, per cui il volo è stato di pochi metri. I genitori sono già stati ascoltati.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa della famiglia, di origine albanese, del piccolo di appena 4 anni caduto, ieri, dal balcone di una palazzina a due piani nel centro di Silvi. Dopo aver temuto il peggio per il piccolo il ricovero in elisoccorso a Pescara e la prognosi che resta riservata

