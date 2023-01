SILVI: I 5 STELLE CONTRO LA GIUNTA COMUNALE, “C’E SPACCATURA TRA IL SINDACO SCORDELLA E IL SUO VICE”

SILVI – “Scordella bis” dice l’onorevole D’Eramo ignorando, come di consueto, il resto dei componenti della maggioranza fra cui, elemento non proprio trascurabile, il Vice Sindaco Valloscura che non ha degnato il primo cittadino della sua presenza nella seduta consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione. Un silenzio significativo seppur poco coraggioso”.

Lo si legge in un intervento polemico con l’attuale amministrazione comunale di Silvi da parte dei 5 Stelle.

“Fra i tanti ringraziamenti che ha fatto il Sindaco mentre si vantava per aver approvato lo strumento di programmazione entro il 31.12.2022”, si legge nella nota, “è stato omesso il ringraziamento all’opposizione senza la quale non ci sarebbe stato il numero legale a causa di pesanti assenze della sua maggioranza che riteniamo pregne di significato politico e che dovrebbe far preoccupare chi ostenta la conferma di una candidatura condivisa. Particolari – questi – che non facciamo fatica a capire perché vengano omessi nei comunicati autocelebrativi”.

“Questo tentativo di far passare in sordina la spaccatura fra Sindaco e Vice Sindaco facendo annunci propagandistici come se a Silvi esistesse solo “Sua Maestà Lega all’8%”, ci fa sorridere e ci ricorda quanto sia ormai diventata una triste prassi la spartizione di candidature sui tavoli provinciali che nulla hanno a che fare con la realtà territoriale…realtà che, se potesse parlare, racconterebbe di una Silvi antiestetica, disseminata di problemi e senza visione”.

“Queste poche righe vogliono essere però un invito al Sindaco e al suo Vice a sostituire annunci propagandistici e assenze silenti con un po’ di coraggio e di confronto in Consiglio comunale, anche perché vantarsi di approvare una programmazione politica senza che vi sia stata la condivisione e l’appoggio dei “compagni di squadra” è un’operazione di facciata che può cavalcare solo chi, dietro la facciata, ha qualche problema nelle fondamenta”.