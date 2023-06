SILVI: INTERNATIONAL BEACH TENNIS DAL 9 ALL’11 GIUGNO, IL PROGRAMMA

SILVI – È la manifestazione di Beach Tennis più importante che sia stata mai organizzata in Abruzzo. Ed è anche tra gli eventi più prestigiosi dell’intero panorama internazionale della stagione 2023, che tante soddisfazioni sta regalando agli atleti azzurri.

L’appuntamento è sulla spiaggia di Silvi Marina (Teramo) nel lungo weekend 9-10-11 giugno, ma le prime iniziative collaterali partiranno da mercoledì 7 giugno.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il presidente della Fitp Abruzzo-Molise Luciano Ginestra, il direttore del Torneo Filippo Recinella e il sindaco di Silvi Andrea Scordella.

Silvi, è stato ribadito nel corso della conferenza, si presta benissimo alla pratica del Beach Tennis, sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista logistico e c’è convinzione che l’International Beach Tennis Open possa essere anche un ottimo strumento di promozione del territorio.

D’altro canto la stessa organizzazione è collaudata, perché nel corso degli anni la PR Tennis School è stata capace di portare in Abruzzo svariate competizioni di livello nazionale e internazionale.

Fino ad arrivare al top con questo Open di categoria BT 100, con montepremi di ben 10.000 dollari.

Attenzione anche a un altro particolare non secondario: la data. A Silvi si gareggerà pochi giorni dopo la conclusione dei Mondiali di Beach Tennis, che si sono svolti a Cesenatico. Ciò favorirà la presenza in Abruzzo di diversi atleti di valore internazionale che decideranno di restare in Italia ancora per questo periodo di inizio giugno.

Infine la tradizione, quella italiana e quella abruzzese. L’Italia è da sempre una delle culle del Beach Tennis e nel corso degli anni ha sfornato molti big di questa disciplina, anche in questa stagione agonistica; oltre ad ospitare consecutivamente molteplici edizioni dei Mondiali.

Allo stesso modo l’Abruzzo si è sempre mostrato all’altezza di questa tradizione e, pur da regione piccola, è stato capace di conquistare sia scudetti a squadre sia titoli italiani individuali.

Grandi presenze nel tabellone femminile.

Salutiamo le prime 8 coppie della entry list.

* Greta Giusti e Elena Francesconi (classifica combinata 29) ITA

* Michela Romani e Noemi Romani (40) ITA

* Lola Barrau e Alice Grandi (66) FRA + SMR

* Giulia Renzi ITA e Elisaveta Kudinova (89)

* Giulia Deiana e Maddalena Cini (161) ITA

* Lucia Bazzocchi e Elisa Cappelli (254) ITA

* Matilde Massai e Veronica Giusti (300) ITA

* Renate Marilin Hinno e Anette Maelt (326) EST

Ecco il tabellone maschile, nello specifico le prime 8 coppie della entry list.

* Mikael Alessi e Niccolò Strano (classifica combinata 72)

* Peter Campedelli e Tommaso Giovannini (95)

* Luca Brasini e Filippo Buccioli (95)

* Niccolò Gasparri e Gabriele Gini (112)

* Luca Cramarossa e Marco Garavini (113)

* Filippo Boscolo Meneguolo e Edoardo Ponti (116)

* Riccardo Manenti e Andrea Reginato (120)

Saranno in gara top players che hanno fatto la storia del beach tennis, come Garavini, Cramarossa, Giovannini, Strano e Alessi, oppure tra le donne Francesconi e Giusti che a Cesenatico hanno guadagnato pesanti medaglie iridate.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

– Dal 7 all’11 giugno dalle ore 18 in poi sui campi dell’evento e sui campi del lido “La Perla” si svolgerà il Torneo Amatoriale aperto a tutti con circa 50 coppie iscritte e la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera del torneo ITF Internazionale;

– il 9 giugno inizio qualificazioni del Torneo Internazionale dalle ore 11 e per tutta la giornata; inoltre è previsto l’inizio del torneo ITF Junior Tour;

– il 10 e 11 inizio tabelloni principali del doppio maschile e femminile del Torneo Internazionale

– il giorno 11 dalle ore 10 oltre alle fasi finali del Torneo Internazionale ci saranno: torneo FITP Open e torneo FITP Under 12-14-16-18 M-F-Misto

– sempre l’11 dalla mattina ci sarà un raduno giovanile FITP riservato ai migliori Under delle regioni Abruzzo, Lazio e Sicilia.

– l’11 in serata fasi finali dei tornei amatoriali e premiazioni

– nei pomeriggi del 9-10 e 11 nella Piazza dei Pini, sarà allestita un’area dedicata ai bimbi con mini-beach tennis, mini-tennis, pickleball e tennis tavolo.

