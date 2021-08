SILVI: LA PROTESTA DI UNA TURISTA, “IL LUNGOMARE UNA PISTA DA CORSA PER AUTO E MOTO…”

SILVI – “Anche quest’anno ho deciso di trascorrere la mia vacanza in Abruzzo è con la mia famiglia ho pensato a Silvi Marina visto che è una delle mete più gettonate della costa abruzzese. Purtroppo ho dovuto constatare che via Rossi, il lungomare di Silvi, è una strada infernale, con le auto che percorrono l’arteria stradale a tutta velocità senza che ci siano rallentatori segnali luminosi o controlli da parte delle forze dell’Ordine dei vigili urbani”.

A denunciarlo ad Abruzzoweb una turista, Federica Scanzi.

Eppure si tratta del centro di Silvi marina dove ci sono bambini dove ci sono i lidi dove c’è la pista ciclabile il marciapiede del lungomare. Una strada veramente pericolosa nonostante si trovi nel cuore nella località turistica. Attraversare la strada è un vero incubo. Parlando con residenti e turisti abituali mi hanno spiegato che la situazione non è no va anche se quest’anno è più accentuata. Spero verranno presi provvedimenti al più presto altrimenti non tornerò sicuramente in vacanza a Silvi”.