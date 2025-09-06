SILVI MARINA: COMPORTAMENTI MOLESTI, 34ENNE BLOCCATO CON LO SPRAY E POI PORTATO IN CARCERE

TERAMO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, nel quadro delle costanti attività di controllo del territorio e di tutela della legalità, hanno, tra i tanti, portato a termine due distinti interventi che confermano la costante attenzione dell’Arma verso la sicurezza dei cittadini.

A Silvi Marina, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giulianova, hanno tratto in arresto un 34enne italiano, tossicodipendente, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di condanna per furto aggravato.

L’uomo, segnalato poco prima per comportamenti molesti, alla vista delle pattuglie ha tentato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza, ma è stato bloccato grazie alla professionalità dei militari che, con l’uso dello spray a base di oleoresin capsicum in dotazione, sono riusciri a immobilizzarlo senza conseguenze per le persone presenti. Dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo.

Sempre nell’ambito della costante azione di contrasto ai reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Montorio al Vomano hanno denunciato in stato di libertà due uomini italiani di 62 e 46 anni, ritenuti responsabili, in concorso, dell’indebito utilizzo di una carta di credito sottratta a una cittadina del luogo. I due avevano effettuato pagamenti in diversi esercizi commerciali per un importo complessivo di circa 150 euro, tra il 31 agosto e l’1 settembre. L’attività investigativa, rapida ed efficace, ha consentito di identificarli e deferirli all’Autorità Giudiziaria.

