SILVI: STUDENTE 22ENNE PRECIPITA DA TERZO PIANO MUORE, IPOTESI GESTO ESTREMO

SILVI – Tragedia nel pomeriggio a Silvi, in viale Po. Un giovane di 22 anni è precipitato dal terzo piano di un condominio ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma non c’è stato niente da fare per il 22enne, se non l’accertamento di decesso da parte del medico del 118.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi. A quanto sembra, il giovane – che in questi giorni era con la famiglia nella loro casa estiva a Silvi, era stato sottoposto a terapia antidepressiva, trattamento che però di recente aveva sospeso. E’ purtroppo sempre più evidente che si sia tratto dunque di un suicidio.