SILVI, ENTRO IL 15 OTTOBRE ULTIMAZIONE LAVORI CAVALCAVIA IN VIA TARANTO

SILVI – Entro il 15 ottobre RFI ultimerà il cavalcavia di via Taranto nella zona sud di Silvi a ridosso della Chiesa dei Santi Pio e Massimiliano Kolbe.

I lavori rimasti fermi in attesa delle autorizzazioni, sono ripresi la scorsa notte con la demolizione dell’ex casello ferroviario posto sul lato SS 16 della ferrovia. Si tratta, com’è noto, di un’opera che RFI sta realizzando per consentire ai grandi mezzi di soccorso di immettersi sul lungomare e dal lungomare sulla SS 16 senza dover andare fino al sottopasso di via Po, a sud della città, l’unico che garantisce l’altezza di oltre quattro metri.

“E’ un’opera – ha detto il sindaco Andrea Scordella – che va a completare l’adeguamento per il passaggio dei BUS GT del sottopasso Marcelli realizzato i primi di luglio, grazie al sottosegretario della Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis. Il sovrappasso non sarà aperto al traffico normale, ma solo al transito da e per il lungomare dei mezzi speciali di soccorso. Sarà chiuso con cancellate che si apriranno, sotto il controllo di RFI, esclusivamente in caso di calamità naturali o incidenti di rilievo per il transito dei grandi mezzi di soccorso