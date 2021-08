SILVIO BERLUSCONI DI NUOVO RICOVERATO, IPOTESI MALAGO’ PER GUIDA DI FORZA ITALIA

MILANO – Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier e leader di Forza Italia è da ieri pomeriggio nel nosocomio meneghino per controlli post Covid. Berlusconi era già stato ricoverato dal 6 aprile al primo maggio al San Raffaele, dove era tornato nuovamente a metà maggio per ulteriori controlli dovuti agli strascichi lasciati dal Covid contratto lo scorso anno.

Un ricovero reso necessario “per una valutazione clinica approfondita”, fanno sapere dallo staff dell’ex presidente del Consiglio

Proprio nel giorno in cui è emerso il nuovo ricovero dell’ex premier, Repubblica pubblica un articolo-retroscena sul futuro di Forza Italia. Il partito azzurro, sempre più ingovernabile tra abbandoni di parlamentari e un centrodestra sempre più schiacciato dall’asse sovranista formato dal duo Salvini-Meloni, sarebbe stato ‘offerto’ a Giovanni Malagò.

Il presidente del Coni, reduce dalle 40 medaglie olimpiche di Tokyo 2020, ha incontrato nei giorni scorsi Berlusconi a villa Certosa, dove il numero uno di Forza Italia si stava godendo le vacanze estive.

Qui, secondo il retroscena di Repubblica, anche grazie all’opera di diplomazia di Gianni Letta sarebbe stata offerta la guida di Forza Italia a Malagò, l’uomo giusto secondo Berlusconi per risollevare il partito e invertire la rotta del centrodestra. Il presidente del Coni però, dopo aver ascoltato la proposta, si è preso alcuni giorni e ha poi rifiutato.

Un retroscena che questa mattina il partito ha seccamente smentito. “Le notizie diffuse oggi dal quotidiano “La Repubblica” in merito a Forza Italia sono destituite di ogni fondamento. Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai offerto al cavaliere del lavoro dottor Giovanni Malago’ la guida di Forza Italia”, si legge in una nota.

L’incontro tra Malagò e Berlusconi avrebbe avuto sul tavolo un solo argomento, lo sport. “Il presidente Berlusconi si è complimentato con il presidente del Coni per l’ottimo lavoro, testimoniato tra l’altro dai risultati sportivi dell’Italia di questa”, prosegue infatti la nota di FI.