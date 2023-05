SIMONE COCCIA COLAIUTA PRONTO A SBARCARE SU ONLYFANS. VOCI SU PARTECIPAZIONE AD ISOLA DEI FAMOSI

L’AQUILA – Il 39enne aquilano Simone Coccia Colaiuta, l’ex compagno di Stefania Pezzopane ex parlamentare Pd e ora consigliere comunale dell’Aquila, sarebbe pronto per una nuova avventura, quella di OnlyFans. E c’è chi prevede una sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023.

A riferirlo più di una testata nazionale, non solo di gossip.

Scrive infatti Libero: “Senza rimorsi e con grande trasparenza, l’ex-spogliarellista di 39 anni ha deciso di mettersi in vetrina (è il caso di dirlo) sul sito a pagamento dove il corpo e la bellezza la fanno da padrone”. E ancora: “a tenere banco è un post di Simone Coccia Colaiuta, che ha annunciato un inaspettato ingresso sulla piattaforma OnlyFans, sito hot del momento. Ovvie le critiche di sconosciuti e, meno ovvie, quelle di alcuni conoscenti dell’ex-spogliarellista. Come Lucia Bramieri, che si era incrociata con Simone nel 2016, all’interno della Casa del Grande Fratello. Una scelta divisiva, insomma, quella di Coccia Colaiuta, ma difesa dal diretto interessato”.

OnlyFans è un popolare social nel settore dell’intrattenimento per adulti, ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di fitness, chef, musicisti, attori e tanto altro. Consente ai creatori di contenuti di ricevere finanziamenti direttamente dai loro fan su base mensile.

Intanto Simone di recente ha rivisto la ex compagna con tanto di foto pubblicata su Facebook. I rapporti sono ancora buoni. Ma alcuni giornali di gossip sono arrivati ad insinuare che si tratti solo di una “farsa”, “per attirare l’attenzione”, magari in previsione di una partecipazione di Simone all’Isola dei Famosi 2023.

Durissima la reazione di Coccia Colaiuta: “Alcuni giornalettini di bassa lega che io considero carta igienica e che per questo motivo non li menziono, ipotizzano che la mia separazione con Stefania sia finalizzata a partecipare all’Isola dei famosi. Immagino come siano distrutte le menti di questi pseudo giornalisti che pur di fare qualche visualizzazione sui social, inventerebbero che Gesù Cristo è morto con un incidente stradale. Concludo dicendo che quando sono stato concorrente Grande Fratello, ci sono andato da fidanzato! Non la fama, ma la fame ha ridotto alcuni giornalisti ai minimi termini”.