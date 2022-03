SIMONE COCCIA COLAIUTA PROTAGONISTA A PROPAGANDA LIVE CON GLI SCATENATI BALLETTI SU TIK E TOK

L’AQUILA -L’aquilano Simone Coccia Colaiuta si guadagna la ribalta nazionale per i suoi scatenati e sensuali balletti postati sul social Tik tok.

Il fidanzato della senatrice del Partito democratico Stefania Pezzopane, candidata sindaco dell’Aquila, è stato protagonista dell’ultima trasmissione Propaganda live di La 7, condotta da Diego Bianchi.

Ad essere passate in rassegna le performance danzerine del protagonista dell’edizione 2017 del Grande Fratello: in camera, in bagno ed anche in ascensore. Proposto poi anche il video in coppia con Stefania Pezzopane, anche lei approdata su Tik Tok, ma in modo decisamente più sobrio.