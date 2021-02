SIN BUSSI, CAMPITELLI: “DOPPIA BOCCIATURA PER IL MINISTERO”

PESCARA – “Fuori luogo l’affermazione dell’ex sottosegretario Roberto Morassut circa le ombre maliziose con cui vorrebbe infangare l’operato trasparente e coerente della Regione Abruzzo sulla bonifica del Sin di Bussi, un operato finalizzato alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Lo dichiara Nicola Campitelli, assessore con delega all’Ambiente della Regione Abruzzo, in riferimento alla bonifica del Sin di Bussi. “Sia chiaro una volta per tutte: c’è un progetto approvato di bonifica, partiamo da questo per obbligare il responsabile dell’inquinamento a realizzare le opere senza concedergli tempo e spazio per fare degli interventi palliativi che non garantiscono la risoluzione del problema e soprattutto non danno una nuova possibilità di sviluppo al territorio. Morassut prenda maggiore confidenza con le questioni ambientali e soprattutto non si faccia suggerire cattive idee da chi forse ha più interesse a mantenere i rifiuti a Bussi e a tenere in ostaggio i cittadini abruzzesi. Facciamo presto e facciamo bene in nome dell’ambiente e della salute dei cittadini”, conclude Campitelli.

