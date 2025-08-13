SINATRA SUITE PER LA PRIMA VOLTA IN UN GALA ALL’AQUILA, ANCHE CONVERTINI SUL PALCO DI SAN BERNARDINO

L’AQUILA – Per la prima volta nella storia, “Sinatra Suite”, capolavoro creato nel 1983 da Twyla Tharp per Mikhail Baryshnikov, sarà concesso per un gala e debutterà proprio all’Aquila, in occasione della quinta edizione del Gala Internazionale di Danza L’Aquila si veste di Stelle, inserito nel programma della 731esima Perdonanza Celestiniana.

L’appuntamento è per domenica 24 agosto alle ore 21:30 nell’incantevole scenario della Scalinata di San Bernardino (biglietti acquistabili all’indirizzo internet https://www.ciaotickets.com/it/perdonanza-celestiniana

Sulle note immortali di Frank Sinatra e con i costumi originali di Oscar de la Renta, la suite sarà interpretata da Kayoko Everhart e Yanier Gómez, principal dancer della Compañía Nacional de Danza di Madrid.

A guidare il pubblico in questa serata straordinaria sarà Beppe Convertini, attore e conduttore tra i più amati in Italia, volto di programmi televisivi di successo e voce di format radiofonici seguitissimi. Convertini accompagnerà gli spettatori con eleganza, racconti e curiosità, rendendo ancora più coinvolgente il viaggio tra le stelle della danza.

Il programma 2025 proporrà inoltre grandi classici e creazioni inedite: Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov (Royal Ballet di Londra) interpreteranno lo “Schiavo” da Le Corsaire e la prima mondiale di “Shape of Dreams” di Valentino Zucchetti; Beatrice Parma e Max Maslen (Birmingham Royal Ballet) porteranno in scena “Voices of Spring” di Frederick Ashton e un passo a due da Cenerentola; Liudmila Konovalova (Wiener Staatsoper) e David Motta Soares (Staatsballett Berlin) interpreteranno Il Lago dei Cigni e La Bella Addormentata.

Completano il cast Giorgi Potskhishvili ed Elisabeth Tonev (Dutch National Ballet) in Giselle e Don Chisciotte, e il talento italiano Francesco Fasano, finalista di Amici 2025, in La Sylphide e nella sua creazione Messenger.

Il Gala è ideato e diretto artisticamente da Ornella Cerroni, fondatrice e presidente dell’associazione L’Etoile dell’Aquila, realtà che da anni porta nel capoluogo abruzzese grandi nomi della danza internazionale e promuove progetti di formazione e divulgazione artistica di altissimo livello.

La consulenza artistica è affidata alla giornalista e critica di danza Francesca Bernabini, mentre il disegno luci è firmato dal lighting designer Emanuele Agliati.

“Portare Sinatra Suite in un gala, per la prima volta nella storia, è un privilegio e un segno di fiducia che ci onora – le parole di Cerroni -. Sarà un’edizione senza precedenti, capace di conquistare sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta alla danza”.