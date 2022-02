SINDACATI: L’AQUILANO MARCELLO VIVARELLI E’ IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE FESICA TERAMO

L’AQUILA – Marcello Vivarelli, segretario provinciale aquilano di categoria del sindacato Fesica, è il nuovo segretario provinciale Fesica Teramo.

La nomina di Vivarelli è arrivata direttamente da Bruno Mariani, segretario generale nazionale di Fesica-Confsal. “Sono onorato di questa nomina importante – il commento di Vivarelli -, vuol dire che il lavoro sul campo, sul territorio, viene riconosciuto non soltanto dalle lavoratrici e dai lavoratori per cui lottiamo ogni giorno, ma anche dai nostri vertici”.

“Anche a Teramo e provincia – prosegue il neo segretario provinciale – continuerò a battermi come faccio sempre. Quello teramano è un territorio pieno di questioni molto difficili per lavoratori precari e non, motivo per cui ho già pianificato una sorta di ‘ricognizione’ per avere un quadro completo della situazione e cominciare immediatamente ad occuparmene”.

“Ovviamente – precisa quindi Vivarelli – continuerò ad occuparmi in prima persona anche delle vertenze che riguardano L’Aquila e provincia, come quelle per i precari di vari settori tra cui la Asl”. “Ringrazio la segreteria generale nazionale, nella persona del dottor Bruno Mariani, per la fiducia espressa nuovamente nei miei confronti”, conclude.