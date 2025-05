SINDACI PELIGNI CONVOCATI DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA: SCOCCIA, “NO A NUOVA TASSA”

SULMONA – “Giovedì saremo convocati, insieme agli altri sindaci della Valle Peligna (Aq), dal Presidente del Consorzio di Bonifica per discutere dell’introduzione di nuove voci di tassazione legate alla gestione delle acque piovane. Voglio esprimere con chiarezza la mia posizione: non sono favorevole a questa tassa, che considero inopportuna e ingiustificata, soprattutto in un momento di grande difficoltà per famiglie e imprese”.

Lo Dichiara il sindaco e vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, in merito alla convocazione da parte del Presidente del Consorzio di Bonifica. “Più che una decisione “condivisa”, mi sarei aspettata dal Presidente del Consorzio un coinvolgimento preventivo dei sindaci: chiamarci prima, non dopo aver preso decisioni che impattano in modo diretto sui cittadini. Come sindaci, abbiamo il dovere di rappresentare le nostre comunità e lo faremo con determinazione. Chiederò l’annullamento immediato di questa tassa e se servirà porterò questo caso in Commissione consiliare regionale per una valutazione approfondita. Ci aspettiamo massima trasparenza, disponibilità al confronto e soprattutto una revisione di una scelta che rischia di gravare ingiustamente sul nostro territorio. La Valle Peligna” conclude “merita attenzione, ascolto e rispetto”.