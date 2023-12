ROMA – “Squadra che vince non si cambia. Abbiamo tante buone amministrazioni come quella di Montecatini Terme in Toscana. Lavoriamo per il terzo mandato”.

Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Montecatini Terme (Pistoia).